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Erzurum Valisi Çiftçi'den Dolandırıcılık Uyarısı

Vali Mustafa Çiftçi, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve kişisel deneyimini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:44
Erzurum Valisi Çiftçi'den Dolandırıcılık Uyarısı

Erzurum Valisi Çiftçi'den Dolandırıcılık Uyarısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadele konusunda dikkat edilmesi gerektiğine dair vatandaşları uyardı.

Kameraların Önünde Kişisel Deneyimini Paylaştı

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, dolandırıcılıkla ilgili yaşadığı bir olayı anlattı:

"Bana da bir mesaj geldi. Mesajda kargomun olduğu ve adresimin güncellenmesi gerektiği belirtildi. Adresi güncelledikten sonra ek ödeme talep edildim. Ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Olaydan sağ salim kurtuldum; ama dikkatli olmamız şart!" dedi.

Dolandırıcılıkla Mücadelede Artış

Çiftçi, dolandırıcılık suçlarının geçtiğimiz yıla göre %26 oranında arttığını belirterek vatandaşların bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Güvenlik Güçlerinin Rolü

Dikkat çeken bir nokta olarak, dolandırıcıların kendilerini asker, polis ve savcı gibi gösterebildiğini söyleyen Çiftçi, "Bu kişilere karşı uyanık olmalıyız çünkü güvenlik güçleri asla vatandaşlardan para talep etmez" hatırlatmasını yaptı.

Suç İstatistiklerinde Düşüş

Son 9 aylık süreçte kapkaç ve oto hırsızlığı gibi suçların yaşanmadığını belirten Çiftçi, motosiklet hırsızlığında %86, evden hırsızlıkta ise %71 oranında bir düşüş kaydedildiğini açıkladı. Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında da önemli oranda azalmalar yaşandığı aktarıldı.

Valilikten Yeni Önlemler

Öte yandan, mala karşı işlenen suçlarda Erzurum'un %99.79 oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, bu nedenle düğün konvoylarından başlayarak bazı konularda valilik emri yayımlanacağı bildirildi.

KADES Uygulaması Yaygınlaşıyor

Son olarak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, son bir haftada 10 bin kişinin KADES uygulamasını indirdiğini açıkladı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında, kentin 2023 yılındaki 9 aylık suç verileri ile 2024 yılının 9 aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu. Vali Çiftçi ayrıca vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında, kentin 2023 yılındaki 9 aylık suç verileri ile 2024 yılının 9 aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu. Vali Çiftçi ayrıca vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında, kentin 2023 yılındaki 9 aylık suç verileri ile 2024 yılının 9 aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu. Vali Çiftçi ayrıca vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulundu.

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