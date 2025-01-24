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Erzurum ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkisini gösterdi. Tarihi yapılar karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:37
Erzurum ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Doğuda Kar Manzarası: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de Kar Yağışı

Son günlerde etkili olan kar yağışı, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'daki akşam saatlerinde başlayan yağış, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yapıları beyaz bir örtüyle kapladı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu Erzurum'da, soğuk hava etkisini artırdı. Şehirde çatıların üstünde uzun buz sarkıtları oluşurken, belediye ekipleri yolda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Şenkaya ilçesi de bu olumsuz hava koşullarından nasibini aldı ve beyaza büründü.

Kars ve Ardahan'da Durum

Kars’ta, soğuk havanın ardından başlayan kar yağışı şehir merkezini tamamen kapladı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası belediye ve karayolu ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Ardahan’da da benzer bir durum gözlemlendi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, buzla kaplı Çıldır Gölü ve çevresi karla kaplandı. Karla mücadele ekipleri, görev bölgelerinde kar temizleme faaliyetlerini sürdürdü.

Ağrı ve Tunceli'de Kar Yağışı

Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan kar, il merkezini de beyaza bürüdü. Soğuk havanın hissedildiği kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örtmek zorunda kaldı. Belediyenin ve karayollarının ekipleri de görev bölgelerinde kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tunceli’de ise gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabaha karşı kar yağışına dönüşerek cadde ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola çıkmanın yollarını aradı.

Ağrı'da da akşam başlayan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Ağrı'da da akşam başlayan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Ağrı'da da akşam başlayan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Ağrı'da da akşam başlayan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

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