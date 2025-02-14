DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Erzurum ve Tunceli'de Kar Engeli: 1187 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapalı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ve Tunceli'de 1187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:06
Erzurum ve Tunceli'de Kar Engeli: 1187 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapalı

Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Engelledi

Erzurum ve Tunceli'de meydana gelen şiddetli kar yağışı ve tipi, 1187 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamamasına neden oldu. Erzurum'da, kırsaldaki 1053 mahalle kar ve tipi yüzünden yalıtılmış durumda.

Belediye Ekipleri Çalışmalara Başladı

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için seferberlik ilan etti. Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Tunceli'deki Durum

Tunceli'de de benzer bir durum söz konusu. Burada da 134 köyün yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri aracılığıyla kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
4
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
5
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor