Erzurum ve Tunceli'de Kar Engeli: 1187 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapalı

Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Engelledi

Erzurum ve Tunceli'de meydana gelen şiddetli kar yağışı ve tipi, 1187 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamamasına neden oldu. Erzurum'da, kırsaldaki 1053 mahalle kar ve tipi yüzünden yalıtılmış durumda.

Belediye Ekipleri Çalışmalara Başladı

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için seferberlik ilan etti. Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Tunceli'deki Durum

Tunceli'de de benzer bir durum söz konusu. Burada da 134 köyün yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri aracılığıyla kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.