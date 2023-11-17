Esad'dan yeni karar: Suriye'de genel af ilan edildi
Suriye'de gelişmeler devam ederken Devlet Başkanı Esad, ülke geneli af ilan etti. İstisna maddeleri yayınlanırken 12 yıldır devam eden iç savaşta çatışmalar başlarken Esad'tan karar açıklaması geldi.
Gelen kararnameler üzerine idam cezası ömür boyu hapse çevrilirken çarptırılanların cezalarının ise 20 yıla indirileceği belirtildi. Silah kaçakçılığı ve ölümlü karışanlar ile 12 senedir iç savaş çatışmalarının dışında kalacağı bilgisi verildi.
Başkan Esad daha önce af kararnameler çıkartılırken bölge üzerinden hizmet edilen insan hakları örgütleriyle bu tür düzenlemeleriyle muhalifleri korumaktan uzak kalındığı görüşü verildi. Genel af 16 Kasım'dan önce suçlar içeriğinde yer alıyor.