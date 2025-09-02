DOLAR
Esed Dahil 7 Kişiye Tutuklama Emri: 2012 Humus'taki Gazeteci Saldırısı

Fransız soruşturma hakimleri, 2012 Humus (Baba Amr) saldırısıyla bağlantılı olarak Beşşar Esed dahil 7 eski yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:31
Fransız hakimler, Baba Amr saldırısıyla bağlantılı eski Suriye yetkililerine yönelik adım attı

Fransa'da soruşturma hakimleri, Suriye'nin Humus ilinde 2012'de düzenlenen saldırı nedeniyle devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in de bulunduğu 7 eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkardı.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) tarafından yapılan açıklamada, "Paris Adli Mahkemesi İnsanlığa Karşı Suçlar Birimi'nin soruşturma hakimleri, devrik Başkan Beşşar Esed dahil 7 Suriyeli eski üst düzey yetkili hakkında tutuklama emirleri çıkardı." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, bu 7 kişinin Fransız ve yabancı gazeteciler Remi Ochlik, Edith Bouvier, Marie Colvin ve Paul Conroy ile tercüman Wael al-Omar'a karşı savaş ve insanlığa karşı suçlara ortaklık etmekle suçlandığı belirtilerek, bazı isimlerin Humus'ta 22 Şubat 2012'de basın merkezine düzenlenen saldırıda yaralandığı, bazılarının ise öldürüldüğü bildirildi.

FIDH'nin avukatı Clemence Bectarte, "Bu 7 tutuklama emrinin çıkması, Beşşar Esed'in Şubat 2012'de Baba Amr'da bulunan gayriresmi basın merkezindeki Remi Ochlik ve diğer gazetecilere karşı işlediği savaş ve insanlığa karşı suçlar için Fransa'da yargı yolunu açan belirleyici bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) Başkanı Mazin Derviş de soruşturmanın "devrik Baas rejiminin ülkede işlediği suçların haberleştirilmesini sınırlamak isteğiyle 2012'deki saldırıyla yabancı gazetecileri hedef aldığını" ortaya koyduğunu belirtti.

İngiliz Sunday Times gazetesi için çalışan Amerikalı Marie Colvin ile Fransız foto muhabiri Remi Ochlik, Humus'un Baba Amr Mahallesi'nde 22 Şubat 2012'de vurularak hayatını kaybetmişti.

