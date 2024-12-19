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Esed Rejimine Bağlı 1905 Asker Suriye'ye İade Edildi

Irak'a kaçan devrik Esed rejimine bağlı 1905 asker, aftan yararlanarak Suriye'ye geri gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:54
Esed Rejimine Bağlı 1905 Asker Suriye'ye İade Edildi

Esed Rejimine Bağlı 1905 Asker Suriye'ye İade Edildi

Irak'a kaçan devrik Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye'ye iade edildiği bildirildi. Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, askerlerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.

Taahhütname ile İade Süreci

Açıklamada, bu askerlerin gitmeden önce ailelerine geri döneceklerine dair yazılı taahhütname alındığına dikkat çekildi. Ayrıca, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.

Geri Dönüş Sürecinin Arka Planı

Hatırlanacağı üzere, devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.

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