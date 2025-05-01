Esed Rejiminin En Büyük Toplu Mezar Sahası Görüntülendi

Esed Rejiminin Gizli Tarihi: Toplu Mezar Sahası

Anadolu Ajansı'nın (AA) elde ettiği bilgilere göre, eşşar Esed rejimi dönemine ait en büyük toplu mezar sahası olduğu düşünülen yer, insanlık suçlarının izlerini taşıyor. Bu bölge, rejimin hastane morglarından, cezaevlerinden ve işkence merkezlerinden tırlarla taşıdığı cesetlerin en fazla gömüldüğü alan olarak kaydediliyor.

Rejim, Cesetleri Gizli Yerlerde Gömüyor

Bu büyük mezar sahası, rejimin zulmünün ve işlediği suçların kanıtlarını barındırıyor. AA'nın yaptığı görüntüleme, bu tür insan hakları ihlallerinin ne denli geniş bir boyutta sürdüğünü gözler önüne seriyor. Elde edilen görüntüler, toplumsal hafızada derin yaralar açan bu olayların unutulmaması için önemli bir belge niteliği taşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü binlerce kişiyi gömdüğü ve bugüne kadar saptanan toplu mezar alanlarının en büyüğü olduğu düşünülen el-Tel sahasını görüntüleyerek, olayın kilit tanıklarından tır şoförü Hüseyin Allavi'nin itiraflarını kayda geçirdi. Esed rejimi dönemi sırasında 2011-2024'te hastane morglarından, cezaevlerinden ve işkence merkezlerinden el-Tel ve diğer bölgelere ceset taşıyan tır şoförü Allavi, Sednaya Hapishanesi'nde hayatını kaybeden tutsakların Haresta Askeri Hastanesi'nin morgunda tutulan cesetlerini gömülmek üzere başkent Şam'ın kuzeyindeki bu alana getirdiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü binlerce kişiyi gömdüğü ve bugüne kadar saptanan toplu mezar alanlarının en büyüğü olduğu düşünülen el-Tel sahasını görüntüleyerek, olayın kilit tanıklarından tır şoförü Hüseyin Allavi'nin itiraflarını kayda geçirdi. Esed rejimi dönemi sırasında 2011-2024'te hastane morglarından, cezaevlerinden ve işkence merkezlerinden el-Tel ve diğer bölgelere ceset taşıyan tır şoförü Allavi, Sednaya Hapishanesi'nde hayatını kaybeden tutsakların Haresta Askeri Hastanesi'nin morgunda tutulan cesetlerini gömülmek üzere başkent Şam'ın kuzeyindeki bu alana getirdiklerini anlattı.