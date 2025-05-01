DOLAR
38,46 0,13%
EURO
43,71 0,05%
ALTIN
3.984,85 2,01%
BITCOIN
3.697.149,84 -1,54%

Esed Rejiminin En Büyük Toplu Mezar Sahası Görüntülendi

Esed rejimine ait en büyük toplu mezar sahası olarak bilinen bölge Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:15
Esed Rejiminin En Büyük Toplu Mezar Sahası Görüntülendi

Esed Rejiminin Gizli Tarihi: Toplu Mezar Sahası

Anadolu Ajansı'nın (AA) elde ettiği bilgilere göre, eşşar Esed rejimi dönemine ait en büyük toplu mezar sahası olduğu düşünülen yer, insanlık suçlarının izlerini taşıyor. Bu bölge, rejimin hastane morglarından, cezaevlerinden ve işkence merkezlerinden tırlarla taşıdığı cesetlerin en fazla gömüldüğü alan olarak kaydediliyor.

Rejim, Cesetleri Gizli Yerlerde Gömüyor

Bu büyük mezar sahası, rejimin zulmünün ve işlediği suçların kanıtlarını barındırıyor. AA'nın yaptığı görüntüleme, bu tür insan hakları ihlallerinin ne denli geniş bir boyutta sürdüğünü gözler önüne seriyor. Elde edilen görüntüler, toplumsal hafızada derin yaralar açan bu olayların unutulmaması için önemli bir belge niteliği taşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü binlerce kişiyi gömdüğü ve...

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü binlerce kişiyi gömdüğü ve bugüne kadar saptanan toplu mezar alanlarının en büyüğü olduğu düşünülen el-Tel sahasını görüntüleyerek, olayın kilit tanıklarından tır şoförü Hüseyin Allavi'nin itiraflarını kayda geçirdi. Esed rejimi dönemi sırasında 2011-2024'te hastane morglarından, cezaevlerinden ve işkence merkezlerinden el-Tel ve diğer bölgelere ceset taşıyan tır şoförü Allavi, Sednaya Hapishanesi'nde hayatını kaybeden tutsakların Haresta Askeri Hastanesi'nin morgunda tutulan cesetlerini gömülmek üzere başkent Şam'ın kuzeyindeki bu alana getirdiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü binlerce kişiyi gömdüğü ve...

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü binlerce kişiyi gömdüğü ve bugüne kadar saptanan toplu mezar alanlarının en büyüğü olduğu düşünülen el-Tel sahasını görüntüleyerek, olayın kilit tanıklarından tır şoförü Hüseyin Allavi'nin itiraflarını kayda geçirdi. Esed rejimi dönemi sırasında 2011-2024'te hastane morglarından, cezaevlerinden ve işkence merkezlerinden el-Tel ve diğer bölgelere ceset taşıyan tır şoförü Allavi, Sednaya Hapishanesi'nde hayatını kaybeden tutsakların Haresta Askeri Hastanesi'nin morgunda tutulan cesetlerini gömülmek üzere başkent Şam'ın kuzeyindeki bu alana getirdiklerini anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
2
Güvenlik Korucusu Davut Şafak, Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Anlamlı Basın Açıklaması!
4
Üniversite Öğrencisi Büşra Solak: Tarım ve Hayvancılıkla Gençlere İlham Veriyor
5
Libya ve Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefliyor
6
Esed Rejiminin En Büyük Toplu Mezar Sahası Görüntülendi
7
Doğu Karadeniz'de Su Altı Gürültü Kirliliği Ölçülüyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu