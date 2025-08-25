Esenler'de 5 katlı binanın çatısında yangın söndürüldü

Tuna Mahallesi 717. Sokak'ta çatı yangını

Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuna Mahallesi 717. Sokak adresindeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti.

Çatıdan düşen parçalar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerindeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

