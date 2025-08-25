DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Esenler'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Esenler Tuna Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:33
Esenler'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Esenler'de 5 katlı binanın çatısında yangın söndürüldü

Tuna Mahallesi 717. Sokak'ta çatı yangını

Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuna Mahallesi 717. Sokak adresindeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti.

Çatıdan düşen parçalar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerindeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşları binadan...

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşları binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
3
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
4
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
5
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
6
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
7
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Nasır Hastanesi Saldırısı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan