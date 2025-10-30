Esenler'de Ayvalıdere Araç Köprüsü'nde Güçlendirme Çalışması

Esenler'de Ayvalıdere Araç Köprüsü'nde 26 Ekim'de başlayan güçlendirme çalışmaları iki şeridin kapatılmasıyla sürüyor; tamamlanma tarihi 26 Aralık olarak öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 10:38
Çalışma takvimi ve trafik düzenlemesi

İstanbul'un Esenler ilçesinde, Ayvalıdere Araç Köprüsü'nde 26 Ekim'de başlatılan güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Dumlupınar Caddesi üzerindeki Ayvalıdere Araç Köprüsü Güçlendirme İnşaatı kapsamında köprünün dört şeridinden ikisi geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Çalışmalar süresince köprü üzerindeki araç geçişleri, gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit üzerinden sağlanıyor. Uygulama, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararı doğrultusunda yürütülüyor.

Yetkililer, çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandığını belirtirken, sürücülerin trafik levha ve yer işaretlerine dikkat etmelerinin önemine vurgu yaptı. Çalışmaların 26 Aralık'ta bitirilmesi öngörülüyor.

