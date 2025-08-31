DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Esenler'de Balkonda Erkek Cesedi Bulundu — Kemer Mahallesi'nde İnceleme

Esenler Kemer Mahallesi'nde bir binanın zemin kat balkonunda hareketsiz erkek cesedi bulundu; 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişi Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:17
Esenler'de Balkonda Erkek Cesedi Bulundu — Kemer Mahallesi'nde İnceleme

Esenler'de Balkonda Erkek Cesedi Bulundu

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri inceleme yapıyor

Esenler'de, Kemer Mahallesi 905 Sokak adresindeki 4 katlı binanın zemin katına ait balkonda hareketsiz yatan bir erkek göründü. Durumu fark eden vatandaşlar derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, şahsın kafasına darbe aldığı değerlendirildi ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgeye intikal eden olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sırasında, hayatını kaybeden kişinin 50 yaşlarında olduğu tahmin edilirken üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Yapılan ön çalışmaların ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta