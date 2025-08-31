Esenler'de Balkonda Erkek Cesedi Bulundu — Kemer Mahallesi'nde İnceleme

Esenler'de Balkonda Erkek Cesedi Bulundu

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri inceleme yapıyor

Esenler'de, Kemer Mahallesi 905 Sokak adresindeki 4 katlı binanın zemin katına ait balkonda hareketsiz yatan bir erkek göründü. Durumu fark eden vatandaşlar derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, şahsın kafasına darbe aldığı değerlendirildi ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgeye intikal eden olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sırasında, hayatını kaybeden kişinin 50 yaşlarında olduğu tahmin edilirken üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Yapılan ön çalışmaların ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.