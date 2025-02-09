Esenler'de Kontakta Bırakılan Araç Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Esenler'de Araç Hırsızlığına Darbe

Esenler'de, anahtarları kontakta bırakarak park edilen otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 23 Ocak tarihinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.K'nin anahtarını kontakta bıraktığı otomobilinin çalınmasının ardından hemen harekete geçti.

Kamera Kayıtları İzlendi

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şüphelileri belirledi. Yürütülen çalışmalarda S.K. (21) ve T.G. (20) isimli iki zanlı yakalandı. Sorgulamalarda, S.K'nin 12, T.G'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Adliyeye Sevk Edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.