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Esenler'de Lastiği Çukura Giren Kamyon Kurtarıldı

Esenler'de yol üzerindeki çukura giren kamyon, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 20:36
Esenler'de Lastiği Çukura Giren Kamyon Kurtarıldı

Esenler'de Kamyon Çukuru Kaza Yedi

Esenler, Havalimanı Mahallesi Gazeteci Sokak'ta meydana gelen olayda, 59 FU 106 plakalı kamyon yol üzerinde oluşan bir çukura sol arka lastiğiyle girdi. Çevredeki vatandaşların haberdar edilmesi üzerine, belediye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

The intervention teams arrived promptly and initiated a rescue operation. Using an iş makinesi, they managed to extract the stuck tire from the hole, successfully freeing the vehicle.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve yol koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Esenler'de sol arka lastiği yolda oluşan çukura giren kamyon, iş makinesi yardımıyla...

Esenler'de sol arka lastiği yolda oluşan çukura giren kamyon, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Esenler'de sol arka lastiği yolda oluşan çukura giren kamyon, iş makinesi yardımıyla...

Esenler'de sol arka lastiği yolda oluşan çukura giren kamyon, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

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