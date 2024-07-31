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Esenler'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Esenler'de motosikletle gelen iki zanlı, bir tekstil atölyesine ateş açtı, 41 yaşındaki Metin Dolançay yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:09
Esenler'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Esenler'de Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, Menderes Mahallesi 369 Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesi önünde meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki şüpheliden biri içeriye doğru ateş açtı.

Olayın Gelişimi

Bir tekstil atölyesinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda, şüphelilerden biri ateş ederek 41 yaşındaki Metin Dolançay'ı vurdu. Saldırganlar, hemen ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı Dolançay'ı hastaneye kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dolançay'ın Suç Kaydı

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Metin Dolançay'ın geçmişte çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şu an için polis, saldırganların yakalanması için geniş bir operasyon yürütüyor.

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