Esenler metrosunda yürüyen merdivenin vidası çıktı, merdiven parçalandı

Esenler'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası korkuttu. Sabah saatlerinde yürüyen merdivenin basamakları vidalarının gevşemesiyle dağıldı ve ters yönde hareket etti. Merdivende bulunan 5 kişi yaralandı.

Esenler metrosunda yürüyen merdivenin vidası çıktı, merdiven parçalandı
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Esenler Üçyüzlü Metrosu'nda yürüyen merdiven kazası yaşandı. Sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi çıkışındaki yürüyen merdivenin basamakları, vidalarının gevşemesi sonucu dağıldı. İstasyondan çıkmak isteyen yolcuların kullandığı yürüyen merdivenin bozulması, paniğe neden oldu.

esenler metrosu

Merdivende olanlar yürüyen merdivenin ters yöne doğru hareket etmesiyle panikledi. Olay yerine gelen yetkililer yürüyen merdiveni durdurup etrafını güvenlik bariyeriyle çevirdi. Olaya tanık olan Zeki Güler, "Bir gürültü işittim. Merdivenin başındaki vidalar yerinden çıkmıştı. Sonra merdivenin alt kısmından sesler duydum. Arkama baktığımda merdivenlerde bir kişi duruyordu. Ona kaçmasını söyledim" dedi.

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