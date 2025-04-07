Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Gerçekleşiyor

Esenler Öykü Günleri 2023'te Edebiyatseverlerle Buluşuyor

Esenler Belediyesi, bu yıl beşincisini düzenleyeceği Esenler Öykü Günleri'ni 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Eğitim, sanat ve edebiyat alanında önemli bir etkinlik olan bu organizasyon, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

'Direniş: Gazze' Teması

Etkinlik, Filistin direnişine dikkat çekmeyi ve bu önemli mücadeleyi edebiyat aracılığıyla gündeme taşımayı amaçlıyor. Bu yılın onur konukları ise Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar olacak.

Etkinlik Programı

Programda, "Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş", "Bir Cesaret İşi: İşgale Öyküyle Direnmek", "Gösteri Çağında Öykü Yazmak", "Öyküde Anlamsallık Sorunu", "Yıldız Ramazanoğlu Öykücülüğü" ve "Cemal Şakar Öykücülüğü" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Özel Gösterimler ve Tiyatro Oyunu

Etkinlik süresince 11 Nisan tarihinde "Şahitler" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Ayrıca, 12 Nisan'da, Venedik'te dünya prömiyerini gerçekleştiren Ameen Nayfeh imzalı "200 Metre" adlı film, birçok ödül kazanmış yapıtıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Film, İsrail'de oturum izni olmayan bir babanın Batı Şeria'daki ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor.

Konser ile Kapanış

Etkinliklerin Final Programı 13 Nisan'da gerçekleşirken, Bosnalı sanatçı Lejla Jusic konser verecek.

Esenler Öykü Günleri'nin Geçmişi

Esenler Öykü Günleri ilk olarak, Türkiye'de öykünün kurucusu sayılan Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel olarak düzenlenmişti. Sonraki yıllarda, Türk edebiyatına katkıda bulunan yazarların eserleri de kapsamlı olarak ele alındı.

Geçen yıl, etkinliğin onur konuğu Selim İleri oldu ve "İstanbul Öyküleri" teması altında eserler paylaşıldı. Filistin'deki zulme dikkat çekmek amacıyla "Filistin'in Öyküsü" başlıklı özel oturum da gerçekleştirildi.