DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Gerçekleşiyor

Esenler Öykü Günleri, 11-13 Nisan'da 'Direniş: Gazze' temasıyla edebiyatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:36
Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Gerçekleşiyor

Esenler Öykü Günleri 2023'te Edebiyatseverlerle Buluşuyor

Esenler Belediyesi, bu yıl beşincisini düzenleyeceği Esenler Öykü Günleri'ni 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Eğitim, sanat ve edebiyat alanında önemli bir etkinlik olan bu organizasyon, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

'Direniş: Gazze' Teması

Etkinlik, Filistin direnişine dikkat çekmeyi ve bu önemli mücadeleyi edebiyat aracılığıyla gündeme taşımayı amaçlıyor. Bu yılın onur konukları ise Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar olacak.

Etkinlik Programı

Programda, "Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş", "Bir Cesaret İşi: İşgale Öyküyle Direnmek", "Gösteri Çağında Öykü Yazmak", "Öyküde Anlamsallık Sorunu", "Yıldız Ramazanoğlu Öykücülüğü" ve "Cemal Şakar Öykücülüğü" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Özel Gösterimler ve Tiyatro Oyunu

Etkinlik süresince 11 Nisan tarihinde "Şahitler" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Ayrıca, 12 Nisan'da, Venedik'te dünya prömiyerini gerçekleştiren Ameen Nayfeh imzalı "200 Metre" adlı film, birçok ödül kazanmış yapıtıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Film, İsrail'de oturum izni olmayan bir babanın Batı Şeria'daki ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor.

Konser ile Kapanış

Etkinliklerin Final Programı 13 Nisan'da gerçekleşirken, Bosnalı sanatçı Lejla Jusic konser verecek.

Esenler Öykü Günleri'nin Geçmişi

Esenler Öykü Günleri ilk olarak, Türkiye'de öykünün kurucusu sayılan Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel olarak düzenlenmişti. Sonraki yıllarda, Türk edebiyatına katkıda bulunan yazarların eserleri de kapsamlı olarak ele alındı.

Geçen yıl, etkinliğin onur konuğu Selim İleri oldu ve "İstanbul Öyküleri" teması altında eserler paylaşıldı. Filistin'deki zulme dikkat çekmek amacıyla "Filistin'in Öyküsü" başlıklı özel oturum da gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı