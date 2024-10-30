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Esenyurt Belediye Başkanı Terör Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:12
Esenyurt Belediye Başkanı Terör Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Esenyurt'un Belediye Başkanı, Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Özer hakkında gözaltı kararı alındı.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma, PKK/KCK'nın mensupları ve faaliyetlerinin tespitine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Özer'in, iletişim dinlenmesi, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri gibi deliller üzerinden, terör örgütüyle olan bağlantısı tespit edilmektedir. Bu çerçevede, Özer'in örgüt yöneticileriyle süreklilik arz edecek şekilde organik bir bağ kurduğu ileri sürülüyor.

Arama İşlemleri Devam Ediyor

Başsavcılığın talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Özer'in, bu sabah evinde, iş yerinde ve aracında devam eden arama işlemleri sürmekte.

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