Esenyurt Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı Tartışmaları

Esenyurt Belediye Meclisinde İstiklal Marşı Gerilimi

Esenyurt Belediyesi'nin Eylül ayı ikinci oturumunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunma şekli üzerinde tartışmalar yaşandı. Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Oktay Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kılıç'tan Sert Açıklamalar

Kılıç, önceki oturumda yaşanan polemikler hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban'ın yanlış bilgi verdiğini öne sürdü. Kılıç, Çoban'ın 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez' ifadesiyle, İstiklal Marşı'nın okunmadığına dair iddialarda bulunduğunu belirtti ve bu durumun meclis üyelerini zan altında bıraktığını ifade etti. Kılıç, ayrıca sosyal medyada başlatılan karalama kampanyasına da dikkat çekti.

Çoban'dan Yanıt

Çoban, Kılıç'ın açıklamalarına yanıt vererek, özür dilemenin belediye başkanının sorumluluğu olduğunu savundu. 'Özür dilemeyeceksek, bu bizim hakkımız' diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Kılıç, kendisinden özür beklediklerini belirtince mecliste gergin anlar yaşandı.

İstiklal Marşı'nın Okunma Şekli Üzerine Tartışmalar

Çoban, İstiklal Marşı'nın okunmasının 40 dakika geciktiğini ve Başkan Özer'in durumu fark ettiğinde anons yaptığını ifade etti. Fakat, kendisinin toplantıya katılmadığını belirtti ve bu nedenle Marş’a eşlik etmediğini söyledi.

Meclisteki Genel Görüşmeler

Tartışmaların ardından sağlanan uzlaşmanın getirilmesiyle birlikte, CHP Meclis Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım, böyle küçük bir konunun gündeme getirilmesini eleştirdi ve belediyenin yaptığı hizmetlerin öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Meclisteki karşılıklı diyaloglar daha sonra gündem maddelerine geçişle sonuçlandı.

Tarihsel Bir An

Esenyurt Belediye Meclisi, eylül ayı oturumunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmaması dolayısıyla tarihe geçecek tartışmalara sahne oldu. Bu durum, yerel yönetimlerin önemli toplumsal konulara duyarlılığını bir kez daha sorgulattı.