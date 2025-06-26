Esenyurt Belediyesi'ne Çevre Bakanlığından Hibe Temizlik Araçları

Esenyurt'ta Temizlik Araçları Teslim Alındı

Esenyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen temizlik araçlarını teslim aldı. İlk olarak 4 araç, Esenyurt Belediyesi eski hizmet binası önüne getirildi.

Atık Yönetiminde Yeni Dönem

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, burada düzenlenen basın toplantısında, atık yönetim sistemini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. “Çöp sistemini çöp olmaktan çıkararak atık yönetim sistemi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Aksoy, belediyelerin en büyük zorluklarından birinin atık yönetimi olduğunu ifade ederek, Esenyurt Belediyesi'nde kiralama ihaleleri yerine atık filosu kurarak bu sorunu aşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni Araçlar ve Gelecek Planları

Bakan Kurum’a teşekkür eden Aksoy, “Filonun geri kalanı için İller Bankası kredisi kullanarak, araçlarımızın tamamına yakınını sıfırlamış olduk. Bu sayede yeni nesil motor kullanan araçlarla daha az yakıt tüketimi sağlarken, daha iyi hizmet verme şansı elde ettik” ifadelerini kullandı.

Yeni araçların, 24 saat esasına göre çalışacağını ve ekonomik ömürlerinin en az 5 yıl olacağını açıklayan Aksoy, araçların sahip olduğu kamera sistemi sayesinde çöplerin kayıt altına alınacağını vurguladı.

Aksoy, “Bu araçlarımızın ön, iç ve arka kasa kameraları olacak. Atıkları dökenler, toplanan kilo ve tonaj gibi verileri yapay zeka ile takip edeceğiz. Böylece atık yönetiminin kaygılarını azaltmanın yanı sıra ilçenin atık kapasitesini daha iyi yönetmiş olacağız” dedi.

Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm

Aksoy ayrıca, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm oranlarını artırarak araçların yükünü azaltmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Esenyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe edilen temizlik araçlarını teslim aldı.

Esenyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe edilen temizlik araçlarını teslim aldı.