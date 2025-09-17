Esenyurt Belediyesi: Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Ücretsiz LGS ve YKS Kurslarına 1133 Kayıt

Esenyurt Belediyesi: Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Ücretsiz Kurslar ve 1133 Kayıt

Belediyeden kamuoyuna açıklama

Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada merkezin Belediyeye ait olduğu ve uzun yıllar belediyenin çalışmalarında kullanıldığı; önceki dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne tahsis edildiği belirtildi.

Belediyenin yaptığı incelemelerde merkezin kapasitesinin çok altında kullanıldığı ve yaz aylarında tamamen atıl bırakıldığının tespit edildiği kaydedildi.

"Tahsis süreci, yasal yetkilerimiz çerçevesinde ve kamu yararı gözetilerek sonlandırılmıştır. Belediyemiz tarafından başlatılan yeni planlamayla merkezde ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları açılmış, kısa sürede 1133 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Önümüzdeki günlerde bu sayının yaklaşık 1500'e ulaşması beklenmektedir. Böylece merkez, önceki kullanımın yaklaşık 5 katı sayıdaki öğrencimize daha verimli olarak hizmet verecektir."

Açıklamada ayrıca, İBB tarafından daha önce kaydı alınan öğrencilerin de sisteme dahil edilerek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçildiği vurgulandı. Belediye, merkezden en geniş öğrenci kitlesinin yararlanmasını sağlama ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacında olduğunu belirtti.

"Esenyurt Belediyesi olarak amacımız, belediyemize ait bu merkezden en geniş öğrenci kitlesinin yararlanmasını sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmektir. Basın kanalları yoluyla yanlış bilgilerle yaratılmaya çalışılan algı sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur."