Esenyurt'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Kamyonet Sürücüsü Kaçtı

Esenyurt'ta 4 yaşındaki M.B.'ye çarparak ölümüne yol açan kamyonet sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtları mevcut.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:47
Esenyurt'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Kamyonet Sürücüsü Kaçtı

Esenyurt’ta Trajik Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Esenyurt'un Pınar Mahallesi 1498 Sokak'ta, 4 yaşındaki Suriye uyruklu M.B. yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Görgü tanıkları, kaza anının sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirtti. Kaza sırasında, kamyonet Suriye uyruklu çocuğa çarptıktan sonra durmadan yola devam etti.

Olayın meydana geldiği esnada sokakta bulunan Ayhan Özer, gürültüyle dışarı çıktığını ve aracın çarptığı çocuğun ağır yaralı olduğunu gördüğünü ifade etti. Özer, hemen 112 acil servisini arayarak yardım çağrısında bulundu ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Ancak yapılan kontrollerde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Yakalanmaya Çalışılıyor

Olayın ardından polis, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kazanın yaşandığı bölgede güvenlik kameraları incelenmekte ve olayla ilgili detaylar araştırılmaktadır.

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