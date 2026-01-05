Esenyurt’ta Afet Hazırlığı: Deprem Toplanma Alanları 147’ye, Konteyner Sayısı 9’a Yükseldi

Esenyurt’ta Afet Hazırlığı Güçlendirildi

Esenyurt Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı daha güvenli ve dirençli hale getirmek amacıyla kapsamlı çalışmalara devam ediyor.

Deprem Toplanma Alanlarında Artış

Belediye Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasındaki görüşmeler sonucunda, deprem toplanma alanlarının sayısı 137’den 147’ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle muhtemel bir afet anında vatandaşların güvenle yönlendirilebileceği daha fazla alan oluşturuldu.

AFAD’dan Hibe Edilen Konteynerler

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilçeye 2 yeni deprem konteyneri hibe edildi. Sağlık malzemeleri ve teknik ekipman içeren bu konteynerlerle, ilçedeki toplam konteyner sayısı 9 oldu ve müdahale kapasitesinin hızlanması hedefleniyor.

Gelecek Planları

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, deprem toplanma alanları ve afet ekipmanlarının sayısını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Güvenli ve dirençli bir Esenyurt için hazırlıkların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

