Esenyurt'ta Apartman Çatısında Yangın: Zarar Gördü

Esenyurt'ta Yangın Faciası

Esenyurt'ta, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ahu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın büyük bir paniğe yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, apardman sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay Anındaki Müdahale

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hasar Tespiti

Yangın sonucunda binanın çatısında ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ahu Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.