Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırı: Polis Yaralandı

Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırı Olayı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan bir bıçaklı saldırı olayında, biri polis memuru olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Esenyurt'ta genel asayişi sağlamak ve hırsızlıkları önlemek amacıyla devriye gezerken, bir şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli, yanından geçen bir vatandaşı bıçakla yaraladıktan sonra, olaya müdahale eden polis memuru B.B.'yi de bıçaklayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından hemen harekete geçerek, saldırganı yakalamak için kovaladı. Yapılan operasyon sonucunda 45 yaşındaki M.A. isimli şüpheli kısa süre içinde yakalandı.

Emniyete Götürüldü

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete sevk edildi. Yaralı vatandaşın ve polis memurunun sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.