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Esenyurt'ta Çatı Yangını: İki Bina Zarar Gördü

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, komşu binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 18:26
Esenyurt'ta Çatı Yangını: İki Bina Zarar Gördü

Esenyurt'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Esenyurt’un Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak'ta meydana gelen çatı yangını, büyük bir paniğe neden oldu. 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla yan binanın çatısına da sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın alarmı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, her iki binanın çatı kısmında önemli hasara yol açarken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın...

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın...

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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