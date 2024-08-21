Esenyurt'ta Çocuk Tacizcisi Yakalandı

Esenyurt'ta Çocuk Tacizine Son

Esenyurt ilçesinde, iki kardeşi taciz ettiği iddia edilen bir şüpheli, yerel polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos tarihinde, bir kasap dükkanında yaşanan bir olay üzerine harekete geçti. Olayla ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda araştırma başlatıldı.

Müşteki Beyanı

Müşteki S.U, "Kızımı et alması için kasaba göndermiştim. Eve döndüğünde, kasaptaki kişi tarafından tacize uğradığını öğrendim. Aynı kişi, kardeşini de benzer şekilde rahatsız etmiş" şeklinde ifade verdi.

Şüphelinin Gözaltı Süreci

Y.E.E. (26) isimli şüpheli, yapılan ihbar ve incelemeler sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.