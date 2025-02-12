Esenyurt'ta Eşini Boğarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta Korkunç Olay: Eşini Boğarak Öldürdü

Esenyurt, Akçaburgaz'da gerçekleşen üzücü bir olayda, Sercan G. isimli şüpheli, tartışma sırasında eşi Sibel G.'yi boğarak öldürdü. Çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede şiddet boyutuna ulaştı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sibel G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gözaltına alınan Sercan G.'nin, emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Sibel G.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anında evde bulunan üç çocuk ise polis ekipleri tarafından güvenli bir yere götürüldü.