Esenyurt'ta Eski Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Esenyurt'ta yaşanan trajik bir olayda, Tuncer Batmaz eski eşi Gülnur Akalın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gerçekleşti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı bildirildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Batmaz, eski eşini bıçakla yaralayarak ölümüne sebep oldu. Ardından aynı bıçakla kendi hayatına son vererek intihar etti.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, hem Batmaz hem de Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.