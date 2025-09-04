DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Esenyurt'ta Evini Yakmaya Çalışan Kişi İkna Edilerek Hastaneye Sevk Edildi

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi 1267 Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.A., balkondaki saksıları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı; ekiplerin iknasıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:06
Esenyurt'ta Evini Yakmaya Çalışan Kişi İkna Edilerek Hastaneye Sevk Edildi

Esenyurt'ta Evini Yakma Girişimi: Zanlı İkna Edilerek Hastaneye Sevk Edildi

Olayın Detayları

Pınar Mahallesi 1267 Sokak adresinde sabah saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.A. balkonda bulunan saksıları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında, elinde bıçak bulunan zanlı ile gerçekleştirilen uzun süren müzakereler sonucunda E.A. ikna edildi.

İkna edilen şüpheli ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor