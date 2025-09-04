Esenyurt'ta Evini Yakmaya Çalışan Kişi İkna Edilerek Hastaneye Sevk Edildi

Esenyurt'ta Evini Yakma Girişimi: Zanlı İkna Edilerek Hastaneye Sevk Edildi

Olayın Detayları

Pınar Mahallesi 1267 Sokak adresinde sabah saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.A. balkonda bulunan saksıları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında, elinde bıçak bulunan zanlı ile gerçekleştirilen uzun süren müzakereler sonucunda E.A. ikna edildi.

İkna edilen şüpheli ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.