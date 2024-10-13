Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Taciz Olayı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, hamile bir kadın tarafından yapılan taciz ihbarı üzerine önemli gelişmeler yaşandı. Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 Ekim tarihinde Z.F. adındaki 37 yaşındaki kadın, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde tacize uğradığını bildirdi.
Emniyet Güçleri Harekete Geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, hızlı bir şekilde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimliği belirlenen şüpheli B.Ç. (29) kısa sürede yakalandı.
Adli Süreç Başladı
Gözaltına alınan zanlı, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifade veren B.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.