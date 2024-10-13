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Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta hamile bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 01:16
Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Taciz Olayı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, hamile bir kadın tarafından yapılan taciz ihbarı üzerine önemli gelişmeler yaşandı. Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 Ekim tarihinde Z.F. adındaki 37 yaşındaki kadın, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde tacize uğradığını bildirdi.

Emniyet Güçleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, hızlı bir şekilde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimliği belirlenen şüpheli B.Ç. (29) kısa sürede yakalandı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlı, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifade veren B.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, kamuoyunda güvenlik endişelerine yol açtı ve benzer vakaların önüne geçilmesi adına toplumun dikkatini çekti.

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