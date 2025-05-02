Esenyurt'ta Lavanta Emekli Evi Törenle Açıldı!

Esenyurt Belediyesinin Lavanta Emekli Evi Açıldı

Esenyurt Belediyesi, Aşık Veysel Mahallesi'nde yer alan Lavanta Emekli Evi için bir açılış töreni düzenledi. Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, göreve geldiklerinden itibaren tesisin tadilatında hızlı bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Emeklilere Öncelik Verildi

Aksoy, “Emeklilerimizi önceleyerek burasının emekli evi konseptinde olmasını istedik. Burada emekli evi konsepti deneyeceğiz. Aldığımız geri dönüşlere göre diğer emekli evlerinde neler yapmamız gerektiğine ilişkin notlarımızı alacağız.” dedi.

Eğitim ve Adalet Yatırımları

İlçede devlet otoritesinin gerektirdiği tüm yatırımların önünü açmaya çalıştıklarını belirten Aksoy, Barbaros Mahallesi'nde 24 derslik bir okulun temelini hayırseverlerle birlikte attıklarını açıkladı. Ayrıca, Esenyurt Adliyesi'nin temelinin de atılacağını belirterek, “Adalet Bakanlığımızla konuyu takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup, kurdele kesilerek Lavanta Emekli Evi resmen hizmete girdi.

Esenyurt Belediyesinin "Lavanta Emekli Evi"nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy (sol 4) katıldı.