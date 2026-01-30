Esenyurt’ta Millet Kıraathanesi: Çay 5 Lira, Muhabbet Sınırsız

Zafer Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndaki proje tüm yaş gruplarının ilgisini çekiyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından Zafer Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkında hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, uygun fiyatları ve otantik atmosferiyle kısa sürede bölgenin yeni buluşma noktası oldu.

Eski kıraathane geleneğini yaşatan tesiste vatandaşlar soba başında sohbet ediyor, gündeme dair fikir alışverişinde bulunuyor. Mekânda çay ve oraletin 5 liraden satılması, ziyaretçiler arasında büyük memnuniyet yarattı. Gençlerden emeklilere kadar geniş bir kesimin tercih ettiği tesis, samimi ortamıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık olarak daha önce özel işletme olarak hizmet veren alanda fiyatların yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, belediyenin projeyi hayata geçirmesiyle herkesin rahatça vakit geçirebildiği bir alan oluştuğunu vurguluyor. Kıraathanenin yanında açılan kütüphane ve kitap kafe de bölge halkından tam not aldı.

İrfan Miroğlu uygulamadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Başkan Vekili Can Aksoy göreve geldiğinden beri yapılan çalışmaları çok beğeniyorum. Sadece ben değil bu mahallede kiminle konuşsam memnun. Eskiden burada bir işletme vardı, çay 25 liraydı, şimdi 5 lira. Kahveler dışarıda 200 250 lirayken, burada 45 lira. 20 yıldır Esenyurt’tayım, burada hiç tanımadığım insanlarla tanıştım. İnsanlar kaynaşıyor. Mekan da çok sıcak ve samimi. Belediye Başkan Vekilimiz Can Bey’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kemal Delibalta ise projeyi örnek göstererek, "25 senedir Esenyurt’ta yaşıyorum. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’u takdir etmek lazım. 1 yılda her şeyi yaptı. Ben çalışmalarını çok beğeniyorum. Allah uzun ömür versin kendisine. Burası da çok güzel olmuş. Buranın böyle halka açık ve uygun fiyatlı olması çok güzel. Emekliler, gençler, herkes memnun. Keşke tüm belediyeler bu çalışmaları örnek alsa ve böyle projeleri hayata geçirse" şeklinde konuştu.

Genç ziyaretçiler de mekâna yoğun ilgi gösteriyor. Umut Efe sözlerine, "Fiyatlar çok uygun, ortam güzel. İnsanlar burada rahatça sohbet edebiliyor. Konumu da çok iyi. Gençlerin ve yaşlıların bir araya gelebileceği güzel bir alan olmuş" diyerek katkı verdi.

Millet Kıraathanesi, hem ekonomik fiyat politikası hem de sosyal dayanışmayı destekleyen atmosferiyle Esenyurt’ta kültürel ve sosyal hayatı canlandıran bir örnek olarak öne çıkıyor.

