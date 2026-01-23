Bünyan Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçe genelinde mama dağıtımı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:34
Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde Bünyan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı. Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mama dağıtımı gerçekleştirerek can dostlara destek sağladı.

Belirlenen noktalarda düzenli besleme

Ekipler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirlenen noktalara mama bıraktı. Yapılan çalışma, sokak hayvanlarının kış şartlarında daha rahat yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Belediye yetkililerinden açıklama

Bünyan Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanlarının her şartta yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, can dostların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

