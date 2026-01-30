Bursa Nilüfer'de Mevlana Camii İstinat Duvarı Yenileniyor

İHA haberi üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Mevlana Camii yanındaki çöken istinat duvarını yeniden inşa ediyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:44
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Mevlana Camisi yanında 17 Aralık tarihinde çöken istinat duvarı, İHA'nın gündeme taşıdığı haberin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Olay ve müdahale

Geçen ay çöken duvar nedeniyle yol ve caminin 40 gündür kapalı kalması, İHA'nın haberiyle yetkililerin dikkatini çekti. Haber sonrası Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Mevlana Camii çevresinde çalışmalara başladı ve çöken, güzergâhtaki trafiği aksatan istinat duvarının kaldırılarak yenilenmesi için harekete geçti.

Proje ayrıntıları

Çalışmalar kapsamında yapılacak yeni istinat duvarı 120 metre uzunluğunda ve ortalama 6,5 metre yüksekliğinde inşa edilecek. Proje çerçevesinde yaklaşık 950 metreküp beton ve 50 ton demir kullanılacak, toplamda 4 bin metreküp kazı ve dolgu imalatı gerçekleştirilecek.

Güvenlik ve yerel tepki

Bölgede güvenliğin sağlanması ve muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Mahalle sakinleri ve cami cemaati ise Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı müdahalesine ve duyarlılığına teşekkür etti.

