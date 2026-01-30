İncirliova Belediyesi'nden Yakacak Desteği: 7 Bin Çuval Dağıtıldı

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya’nın talimatıyla 7 bin çuval odunu dağıttı; kış sonuna kadar 15 bin çuvalın üzerinde yakacak desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:56
Hedef 15 Bin Çuval; Budama Atıkları İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya talimatıyla belediye ekipleri, ilçede bu yıl da geleneksel yakacak desteğini sürdürdü. Ekipler 7 bin çuval odunun dağıtımını tamamladı; kış sonuna kadar 15 bin çuvalın üzerinde yakacak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

İncirliova Belediyesi, fiziki hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarıyla da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İlçede yapılan budama çalışmalarından elde edilen ağaç parçaları, belediyenin öz kaynakları kullanılarak yakacak desteği haline dönüştürülüyor. Sosyal Hizmetler Birimi tarafından tespit edilen ailelere desteğin ulaşması için ekipler sahada yoğun şekilde çalışıyor.

Başkan Kaya, yakacak desteklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yıl kış aylarında aksatmadan sürdürdüğümüz yakacak desteği uygulamamızı bu yıl da kararlılıkla devam ettiriyoruz. Kış aylarında özellikle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmak, onların yükünü bir nebze de olsa hafifletmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla; İncirliovamızın öz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, ağaç budama dönemlerinde elde edilen odunları yakacak desteği olarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sosyal Hizmetler Birimimiz tarafından tespit edilen ailelere desteklerin zamanında ulaştırılması için ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Yakacak desteklerimizle kış mevsimi boyunca hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

