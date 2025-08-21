Esenyurt'ta Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nden Hadımköy istikametine giden Emrullah S. (63), 34 PKN 16 plakalı minibüsle geri dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen Timur Y. (28) idaresindeki 34 HFU 999 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü. Minibüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.