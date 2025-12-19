DOLAR
Esenyurt'ta Okullara Ücretsiz İçme Suyu: Su Sebilleri Kuruldu

Esenyurt Belediyesi, Can Aksoy öncülüğünde üç okula modern su sebili kurdu; proje tüm okullara ve parklara yaygınlaştırılacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:42
Esenyurt'ta Okullara Ücretsiz İçme Suyu Desteği

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna ücretsiz erişimini sağlamak amacıyla okullara su sebili yerleştirme uygulamasını başlattı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde hayata geçirilen proje, ilk etapta üç okulda uygulamaya alındı.

Uygulama kapsamında Esenyurt Sezai Karakoç Lisesi, Esenyurt Ali Fuat Üstün İlkokulu ve Esenyurt Merkez Ortaokulu'na modern su sebilleri kuruldu. Projenin kısa sürede ilçedeki tüm okullara yaygınlaştırılması hedefleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda da başlatılan bu uygulamanın tüm parklar ve ilerleyen süreçte diğer kamusal alanlarda da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çevre dostu bir uygulama

Can Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın temiz ve güvenilir içme suyuna kolayca ulaşmalarını sağlamak için okullarımıza modern su sebilleri kuruyoruz. Bu uygulamayla öğrencilerimiz ücretsiz içme suyuna ulaşırken, plastik şişe ve tek kullanımlık ambalaj kullanımını azaltarak çevreye duyarlı bir adım da atmış oluyoruz" dedi.

"Eğitim yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor"

Aksoy, göreve geldikleri günden bu yana Esenyurt’taki eğitim sorunlarını öncelikli gündem maddeleri arasında ele aldıklarını belirtti. İlçede öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının ise yetersiz olduğuna dikkat çeken Aksoy, bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin 10 okuldan oluşan yapısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla eğitime başladığını hatırlatan Aksoy, Ardıçlı Mahallesi'nde önceki yönetim tarafından yarım bırakılan Beşli Lise projesinin Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiğini ve çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.

Ayrıca 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun yapımının devam ettiğini belirten Aksoy, üç yeni ilkokul için proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Aksoy, eğitim-öğretim dönemi başında ve ara tatillerde boya, badana ve tadilat çalışmalarının yapıldığını, 26 bin öğrenciye ise kırtasiye desteği sağlandığını kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

