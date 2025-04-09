Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücülere Cezai İşlem

Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücü ve Yolcusuna Ceza

Esenyurt'ta D-100 kara yolunda trafiği tehlikeye düşüren bir sürücü ile yanındaki yolcuya cezai işlem uygulandı.

Söz konusu olayda, sürücü, araçların önüne geçmeye çalışarak tehlikeli bir şekilde manevra yaptı. Bu durum, diğer sürücülerin tepkisini çekti ve aralarında tartışma yaşandı.

Olayı sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlıca harekete geçti. Ekibin yaptığı çalışmayla, sorumluları tespit edip gözaltına aldı.

Sürücü U.Y.Ş. hakkında standart dışı plaka kullanımı, uygun olmayan cam filmi ve araçların sağından geçme gibi nedenlerle total 9 bin 136 lira ceza kesildi. Yanındaki yolcu A.Ş. ise trafiği engelleyici davranışları nedeniyle ceza aldı.

Bu tür davranışların, trafik güvenliğini tehlikeye atmanın yanı sıra diğer sürücüler için de büyük riskler oluşturduğu vurgulandı.

Esenyurt'ta trafiği tehlikeye düşüren sürücü ile yanındaki yolcuya cezai işlem uygulandı.