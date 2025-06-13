Esenyurt'ta Yapılan Polis Uygulamasında 5 Tabanca Ele Geçirildi

Esenyurt’ta Güvenlik Uygulaması

Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasında 5 tabanca ele geçirildi. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte, 2'si kalem pil ve biri anahtarlık şeklinde toplamda 3 suikast tabancası bulundu.

Uygulama Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulama, ilçede genel güvenlik, asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş ve Özel Hareket şube müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak uygulamaya katıldı.

Yapılan Operasyonlar

Uygulama süresince, ilçedeki 55 noktada 190 ekip ve 791 personel ile çalışmalara devam edildi. Toplamda 8 bin 92 kişi, 2 bin 756 araç ve 956 motosiklet sorgulandı. Bu süreçte 11 aranan şüpheli, 19 yoklama kaçağı ile 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer Ele Geçirilen Eşyalar

Uygulama kapsamında, 5 tabancanın yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet ise muhafaza altına alındı.

Ceza Kesim İşlemleri

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymadığı tespit edilen sürücülere toplamda 835 bin 595 lira ceza kesildi.

Esenyurt'ta düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamasında 2 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 2’si kalem pil, biri anahtarlık şeklinde 3 suikast tabancası ele geçirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamasında 2 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 2’si kalem pil, biri anahtarlık şeklinde 3 suikast tabancası ele geçirildi.