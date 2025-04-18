Esenyurt'ta Yeni Kapalı Otopark ve Nefes Bahçesi Hizmete Girdi

Esenyurt'ta Yeni Tesise Kavuştu

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı" ve "Akçaburgaz Nefes Bahçesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'dan Açıklamalar

Açılış töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 180 araç kapasiteli otopark ile nefes bahçesinin önemine değindi. Aksoy, Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip ilçelerinden birinde görev almanın getirdiği zorluklara vurgu yaparak, önceki yönetim döneminde yarım kalmış projelerin ve atıl tesislerin mevcut olduğunu belirtti.

Son 6 ayda çeşitli bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı ile koordineli çalışarak, karşılaşılan sorunları kısa sürede çözmek için çaba harcadıklarını anlatan Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ilçedeki sorunların hızla giderildiğini ifade etti. Bunun bir örneği olarak, yakın zamanda açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nden bahsetti. Aksoy, burada yaklaşık 11 okulun hizmete alındığını, gelecek yıl bu sayının 15 bine ulaşacağını ve Esenyurt'un önemli bir eğitim kampüsüne dönüşeceğini vurguladı.

Eğitim ve Güvenlik Alanında Önemli Adımlar

“Esenyurt, Türkiye sanayisinin yüzde 7'sini karşılıyor.” diyerek ilçenin ekonomik önemini belirten Aksoy, yeni bir güvenlik yerleşkesinin oluşturulacağını açıkladı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ile birlikte çalışacak olan 400 kişilik bir ekip ile Esenyurt'un güvenliğinin 24 saat sağlanacağını sözlerine ekledi.

Açılış törenine Kaymakam Fatih Çobanoğlu, belediye yönetimi ve çeşitli muhtarlar da katıldı. Etkinliğin ardından vatandaşlar, Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı ve Akçaburgaz Nefes Bahçesi'ni kullanmaya başladı.

Esenyurt Belediyesince inşa edilen "Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı" ve "Akçaburgaz Nefes Bahçesi" hizmete alındı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.