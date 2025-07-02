DOLAR
39,79 0,11%
EURO
46,93 0,29%
ALTIN
4.276,07 0,01%
BITCOIN
4.284.311,38 -1,68%

Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Esenyurt'ta 5 katlı bir bina yıkım sırasında çökerken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:37
Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Esenyurt'ta, İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçe ile yapılan darbenin ardından tamamen çöktü. Yıkım işlemi esnasında binanın çökmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Çökme nedeniyle yolları kaplayan molozlar nedeniyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenliği sağlamak amacıyla sokak, polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Görüntülerde, yıkım sırasında kepçe darbesinin etkisiyle binanın çöküşü net bir şekilde kaydedildi. Olayın ardından molozların temizlenmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katl binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı....

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katl binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle bina tamamen çöktü.

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katl binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı....

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katl binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle bina tamamen çöktü.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Tır Çarpmış Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
3
Karabük'te Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Erdoğan Denizli'nin Acı Hikayesi
4
Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü
5
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı
7
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!