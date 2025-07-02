Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Esenyurt'ta, İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçe ile yapılan darbenin ardından tamamen çöktü. Yıkım işlemi esnasında binanın çökmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Çökme nedeniyle yolları kaplayan molozlar nedeniyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenliği sağlamak amacıyla sokak, polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Görüntülerde, yıkım sırasında kepçe darbesinin etkisiyle binanın çöküşü net bir şekilde kaydedildi. Olayın ardından molozların temizlenmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katl binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle bina tamamen çöktü.

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katl binada kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında kepçenin temas etmesiyle bina tamamen çöktü.