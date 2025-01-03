DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,19%
ALTIN
3.018,78 0,06%
BITCOIN
3.409.257,29 1%

Eşine İterek Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Yalova'da, eşini kayalıktan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:02
Eşine İterek Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Yalova'da Eşine İtme Davasında Sonuç

Yalova'nın Altınova ilçesinde, geçen yıl eşi Semiha S'yi yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Necip S, eşi Semiha S'nin ailesi, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Aile İfadesi ve Sanığın Çelişkili Savunması

Duruşma sırasında, yaşanan olayın detaylarına ilişkin önemli ifadeler ortaya kondu. Semiha S'nin annesi Selma Dursun, sanığın dosyadaki 15 sayfalık savunmasında sürekli olarak kızının hasta olduğunu vurguladığını belirterek, "Kızım o saatte ne işi vardı orada?" ifadelerini kullandı. Dursun, sanığın iddialarına karşı çıkarak, kızının evliliğini sürdürebilmek için elinden gelenin fazlasını yaptığını savundu.

Mahkeme Sonucu ve Ailenin Tepkisi

Sanık avukatının savunmasının ardından Erdal Necip S, bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek tahliyesini ve beratini talep etti. Ancak mahkeme dinledikten sonra sanığı, temyiz yolu açık olmak üzere "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Selma Dursun, "Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı. Ben ona inanıyorum. Allah, bizim yanımızda, doğrunun yanındaydı," açıklamasında bulundu. Ayrıca, evladının 32 yaşında genç yaşta kaybedilmesinin acısını dile getirdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 24 Ocak 2023 tarihinde Altınova ilçesi Soğuksu köyündeki Ballıkaya mevkiinde meydana gelmişti. Semiha S, eşiyle birlikte fotoğraf çekmek için çıktıkları kayalıkta düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde defnedilmiştir. Erdal Necip S, yürütülen soruşturma sonrasında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
5
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor
6
Muğla'da Eşini Öldüren Sanık Davası Başladı
7
Çanakkale'de Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı