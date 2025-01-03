Eşine İterek Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Yalova'da Eşine İtme Davasında Sonuç

Yalova'nın Altınova ilçesinde, geçen yıl eşi Semiha S'yi yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Necip S, eşi Semiha S'nin ailesi, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Aile İfadesi ve Sanığın Çelişkili Savunması

Duruşma sırasında, yaşanan olayın detaylarına ilişkin önemli ifadeler ortaya kondu. Semiha S'nin annesi Selma Dursun, sanığın dosyadaki 15 sayfalık savunmasında sürekli olarak kızının hasta olduğunu vurguladığını belirterek, "Kızım o saatte ne işi vardı orada?" ifadelerini kullandı. Dursun, sanığın iddialarına karşı çıkarak, kızının evliliğini sürdürebilmek için elinden gelenin fazlasını yaptığını savundu.

Mahkeme Sonucu ve Ailenin Tepkisi

Sanık avukatının savunmasının ardından Erdal Necip S, bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek tahliyesini ve beratini talep etti. Ancak mahkeme dinledikten sonra sanığı, temyiz yolu açık olmak üzere "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Selma Dursun, "Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı. Ben ona inanıyorum. Allah, bizim yanımızda, doğrunun yanındaydı," açıklamasında bulundu. Ayrıca, evladının 32 yaşında genç yaşta kaybedilmesinin acısını dile getirdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 24 Ocak 2023 tarihinde Altınova ilçesi Soğuksu köyündeki Ballıkaya mevkiinde meydana gelmişti. Semiha S, eşiyle birlikte fotoğraf çekmek için çıktıkları kayalıkta düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde defnedilmiştir. Erdal Necip S, yürütülen soruşturma sonrasında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı.