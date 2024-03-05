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Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

İstanbul'da açılan mahkeme ağızları açık bıraktı. İddialar üzerine ağır hareketlere karşı gelinin açtığı dava sonuçlandı. Tazminat hakkı kazanılmasıyla beraber eş suçlu bulundu...

Yayın Tarihi: 05.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:02
Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Eşinin panik atak hastası olduğunu gizlediğini ileri süren bir kadın, kayınvalideisnin hareketlerine karşılık boşanma davası açarak Yargıtay'dan onay geldi. İddialar üzerine eşinin ailesinden gördüğü hakaretlere karşılık sessiz kalan kadın boşanma davası açarak kayınvalidesinin kötü sözlerine karşılık takıların iadesi isteğini belirtti.

AİLE MAHKEMESİNDEN KARAR GECİKMEDİ
Kayınvalidenin hakaretlerine karşı sessiz kalan kocayı kusurlu bulurken boşanmaya karar verilerek 100 bin TL tazminat ödeme yapılacağı belirtildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın annesinin hakaretlerine sessiz kalmış olmasını ve eşini aynı evde yaşamaya zorlamasından ötürü tam kusurlulukla görülerek mahkeme üzerinden onay alındı.

boşanma davası
Davalı koca, 6 aylık evlilik sürecinden ötürü Yargıtay'a başvuruda bulunmasıyla mahkemeden yerel mahkemenin kararını onay verilerek temyiz talebi red kararı aldı.

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