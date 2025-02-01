Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

Horst Köhler Hayatını Kaybetti

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Köhler’in kısa süren ağır bir hastalıktan sonra başkent Berlin’de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Frank-Walter Steinmeier'den Taziye Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köhler’in eşi Eva Luise Köhler’e gönderdiği taziye mesajında, "Ülkemiz için ve dünyada büyük işler başarmış, çok saygın ve son derece sevilen bir insanı kaybettik." ifadelerine yer verdi.

Horst Köhler’ın Hayatı ve Kariyeri

Polonya'nın Skierbiszow kasabasında 22 Şubat 1943 tarihinde doğan Köhler, Mayıs 2004’te Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Hür Demokrat Parti (FDP) adayı olarak Almanya'nın 9. Cumhurbaşkanı seçilmiş, Mayıs 2009’da yapılan seçimlerde ikinci kez Cumhurbaşkanı olmuştur.

Köhler, Mayıs 2010’da Afganistan'daki Alman askerlerinin görevleriyle ilgili yaptığı bir açıklama sonrası yoğun eleştirilerle karşılaşmış ve bu sebeple görevinden istifa etmiştir.

Ayrıca, Köhler 2000-2004 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nun başkanlığını ve 2017-2019 yıllarında ise Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştır.