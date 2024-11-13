Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, gölette ölü olarak bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı. Civelek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınarak Azdavay Belediyesi önüne getirildi.
Cenaze töreni, burada düzenlendikten sonra Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazla devam etti. Namazın ardından Civelek'in cenazesi, Evlek köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze namazına, Civelek'in yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden de katıldı.
Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yılları arasında Azdavay'ın belediye başkanlığını üstlenmişti. Civelek, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den yeniden aday olmuş, ancak seçimi kazanamamıştı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı. Azdavay Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi Evlek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı. Azdavay Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi Evlek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.