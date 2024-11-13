DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,07%
ALTIN
2.882,49 -0,35%
BITCOIN
3.026.682,08 1,7%

Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna düzenlenen törenle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:19
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, gölette ölü olarak bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı. Civelek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınarak Azdavay Belediyesi önüne getirildi.

Cenaze töreni, burada düzenlendikten sonra Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazla devam etti. Namazın ardından Civelek'in cenazesi, Evlek köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Civelek'in yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden de katıldı.

Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yılları arasında Azdavay'ın belediye başkanlığını üstlenmişti. Civelek, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den yeniden aday olmuş, ancak seçimi kazanamamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son...

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı. Azdavay Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi Evlek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son...

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı. Azdavay Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi Evlek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir