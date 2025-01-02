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Eski Bakan Nahit Menteşe'ye TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski bakan Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, siyasetten birçok önemli isim katıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:50
Eski Bakan Nahit Menteşe'ye TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Nahit Menteşe İçin Son Veda

Vefat eden eski bakan Nahit Menteşe için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesinin yanı sıra siyasi arenanın önde gelen isimleri katıldı.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, geçmiş dönem Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller ile çok sayıda milletvekili ve Meclis çalışanı da törende yer aldı.

Naaşı Bugün Toprağa Verilecek

Nahit Menteşe'nin naaşı, bugün öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Ardından naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kariyeri ve Hayatı

Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında dünyaya gelen Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukat olarak kariyerine devam eden Menteşe, toplamda 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönemde Aydın milletvekilliği yaptı. Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıklarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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