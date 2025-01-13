Eski Bangladeş Başbakanı Hasina ve Ailesine 'Yetkiyi Kötüye Kullanma' Dava Açıldı

Eski Başbakan Şeyh Hasina ve ailesi, arazileri kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. Dava Tulip Siddiq'i de kapsıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:09
Eski Bangladeş Başbakanı Hasina ve Ailesine 'Yetkiyi Kötüye Kullanma' Dava Açıldı

Bangladeş'te Üst Düzey Suçlamalar

Bangladeş'te Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olan yeğeni Tulip Siddiq dahil olmak üzere bazı aile üyeleri hakkında ciddi suçlamalarla dava açtı.

Dava İçeriği ve Suçlamalar

Dhaka Tribune tarafından aktarılan habere göre, ACC Genel Müdürü Akhtar Hossain, Hasina, kız kardeşi Rehana ve Rehana'nın üç çocuğu için toplamda üç dava açıldığını duyurdu. Hasina ailesinin, "arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" belirtiliyor.

Komisyon, Hasina'nın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde gerekçesiz bir şekilde arazi alımının önünü açtığını iddia ediyor. Dava dosyasında, Tulip Siddiq'in de yer alması dikkat çekiyor.

Öteki Suçlamalar ve Gelişmeler

Bunun yanı sıra, Ekim 2024'te Bangladeş'te gerçekleşen kitlesel öğrenci protestoları sırasında insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Hasina hakkında daha önce bir tutuklama kararı verilmişti. Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 6 Ocak'ta Hasina'nın ülke genelindeki "zorla kaybetme" vakalarındaki rolü nedeniyle ikinci bir tutuklama talebinde bulunmuştu.

Protestolar ve Sonuçları

Bangladeş, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına yönelik kamuya kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerle başlayan protestolara ev sahipliği yapmıştı. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle bu protestolar sona ermiş, ancak şiddet olayları sırasında çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Gösterilerin patlak vermesi üzerine, dönemin Başbakanı Şeyh Hasina resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Protestocular ise Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. 8 Ağustos 2024'te ise Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı.

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