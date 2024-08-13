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Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Cinayet Davasında Şüpheli İlan Edildi

Eski Başbakan Şeyh Hasina, hükümet karşıtı protestolarda yaşanan bir cinayet davasında şüpheli olarak yer aldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:57
Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Cinayet Davasında Şüpheli İlan Edildi

Şeyh Hasina, Cinayet Davasında Şüpheli

Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hükümet karşıtı protestoların ardından Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Şu anda, protestolar esnasında meydana gelen bir cinayet davasında şüpheli olarak gösteriliyor.

Davanın Arkaplanı

Olay, 19 Temmuz’da Amir Hamza Shatil adlı bir birey tarafından mahkemeye taşındı. Dava, 1971 yılı Bağımsızlık Savaşı'nda görev yapanların çocuklarına kontenjan ayrılması kararının protesto edildiği gösteriler sırasında bir işletme sahibi olan Abu Sayed'in, polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açıldı.

Şüpheli İsimler

Dava kapsamındaki şüpheli kişiler arasında, eski Başbakan Hasina'nın yanı sıra Avami Birliği Partisi Genel Sekreteri Obaidul Quader, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun ve üç polis yetkilisi yer alıyor.

Protestolar ve Gelişmeler

Bangladeş'teki gösteriler, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı’na katılanların çocuklarına kamu kurumlarında kontenjan ayrılması kararının ardından başlamıştı. Yüksek Mahkeme, Temmuz ayı sonunda kotanın düşürülmesi yönünde bir karar alarak protestoların sona ermesini sağladı.

Ancak, gösteri sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından, protestocular yaşamını yitirenler için adalet talebiyle tekrar sokaklara döküldü.

Sonuçlar

Gösteriler sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlercesi gözaltına alındı. Siyasi huzursuzluklar artarken, Başbakan Hasina askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. O süreçte göstericiler, Hasina'nın resmi konutunu bastı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifasını açıkladı ve geçici bir hükümet kuruldu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı.

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