Eski Başkan Obama'dan Siyahi Seçmenlere Çağrı

Obama'dan Siyahi Seçmenlere Destek Çağrısı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, son yapılan anketlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Demokrat aday Kamala Harris'e kıyasla siyahi erkeklerden daha fazla destek kazandığını belirlemesinin ardından siyahi erkeklere Harris'e oy verme çağrısında bulundu.

Pittsburgh'daki Konuşma

Obama, Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh kentinde gerçekleştirdiği etkinlikte, birçok siyahi erkeğin "bir kadın aday için oy vermekte tereddüt ettiğini" savundu. "Bir kadının başkan olmasına karşı durduğunuzu ve bu nedenle alternatifler aradığınızı düşünüyorum," diyen Obama, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Harris'e destek verme çağrısı yaptı.

Anket Sonuçları ve NAACP Açıklamaları

Ayrıca, Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP) tarafından eylül ayında yapılan bir ankette, Trump'ın siyahi erkeklerden daha fazla oy aldığına dair veriler yer aldı. Bu durum, Obama'nın duyduğu kaygıyı artırdı.

Trump'a Eleştiriler

Konuşmasında Trump'ı sert bir dille eleştiren Obama, Cumhuriyetçi adayın "yalnızca kendi egosunu, statüsünü ve maddi durumunu önemsediğini" söyledi. Ayrıca, Trump'ın halkın ihtiyaçlarına duyarsız olduğunu belirterek, "Bu adamın, kendisinden başka kimseyi düşündüğüne dair hiçbir kanıt yok," ifadesini kullandı.