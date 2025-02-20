Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

78 yaşındaki eski Devlet Bakanı Ali Doğan, İstanbul'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:05
Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ali Doğan, 78 yaşında hayatını kaybetti. Eski Devlet Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan için öğle saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazesi, Türk bayrağına sarılı olarak cami avlusundaki musalla taşına konuldu. Törene, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok isim ile ailesi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından, Doğan'ın naaşı Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali Doğan Kimdir?

1947'de Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ali Doğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde idari uzmanlık yaparak kariyerine başlayan Doğan, serbest ticaretle de ilgilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20. ve 21. dönem Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş milletvekilliği yapan Doğan, 57. Hükümet'te insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı. Siyaseti bıraktıktan sonra, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Divan Kurulu üyesi olarak aktif rol aldı.

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