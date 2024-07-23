Eski Eşine Saldıran Sanık Tahliye Sonrası Yeniden Yakalandı

Yargı Süreci Sürekleniyor
Ankara'da, eski eşi Sinem Türk'ü bıçakla yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüsle yargılanan Sinan Özçelik, tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.
Tahliye İtirazı Üzerine Gözaltı
25 Ekim 2023 tarihinde, Sinan Özçelik hakkında açılan davada, eski eşi Sinem Türk’ü ciddi şekilde yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından yargılanma süreci başlamıştı. Özçelik'in Tahliye Süreci
Sanık Sinan Özçelik, 12 Temmuz'daki duruşmasında tahliye edilmişti. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu karara yaptığı itiraz sonucunda, Özçelik'in yeniden yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Sonuç olarak, sanık Özçelik, itirazın kabul edilmesinin hemen ardından yakalandı ve yargı süreci devam etmekte.