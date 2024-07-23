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Eski Eşine Saldıran Sanık Tahliye Sonrası Yeniden Yakalandı

Ankara'da eski eşine kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık, tahliye sonrasında yeniden gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:06
Eski Eşine Saldıran Sanık Tahliye Sonrası Yeniden Yakalandı

Yargı Süreci Sürekleniyor

Ankara'da, eski eşi Sinem Türk'ü bıçakla yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüsle yargılanan Sinan Özçelik, tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

Tahliye İtirazı Üzerine Gözaltı

25 Ekim 2023 tarihinde, Sinan Özçelik hakkında açılan davada, eski eşi Sinem Türk’ü ciddi şekilde yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından yargılanma süreci başlamıştı. Özçelik'in Tahliye Süreci

Sanık Sinan Özçelik, 12 Temmuz'daki duruşmasında tahliye edilmişti. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu karara yaptığı itiraz sonucunda, Özçelik'in yeniden yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sonuç olarak, sanık Özçelik, itirazın kabul edilmesinin hemen ardından yakalandı ve yargı süreci devam etmekte.

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